Inter, in arrivo un difensore. Ma si lavora sul fronte uscite: “Pronte queste due cessioni”

In entrata c'è spazio ancora per l'arrivo di un difensore, necessario a livello numero dopo la partenza di Andrea Ranocchia e per questo richiesto da Simone Inzaghi. Ma l'Inter , in questi ultimi giorni di mercato, si concentrerà anche su cessioni minori, soprattutto di giovani in cerca di continuità, visibilità e riscatto. A cominciare da Agoumé e Salcedo, vicini a lasciare i nerazzurri in prestito, come scrive la Gazzetta dello Sport:

"In uscita, invece, sono due i calciatori ancora in cerca di destinazione. Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo, che finora non hanno trovato una squadra di loro gradimento per un prestito annuale. Per un breve periodo il centrocampista francese è parso in corsa per un posto in rosa da rincalzo di prospettiva, ma gli arrivi di Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan gli hanno chiuso le porte. La Cremonese si era informata, ma lui non impazziva all'idea di vestire grigiorosso e ora per Lucien potrebbe tornare in auge la Ligue 1, dove lo conoscono bene sin dai tempi del Sochaux. Se Agoumé potrebbe giocarsi un posto in rosa tra 12 mesi, per Salcedo le ultime stagioni hanno creato qualche dubbio sul suo impatto in Serie A. A livello giovanile segnava vagonate di gol con la maglia del Genoa, ma con i grandi ancora non si è visto questo dominio: prestito rinvigorente cercasi, il suo nome è stato accostato al Bari in Serie B".