FCINTER1908 / Inter-Skriniar, per la Samp nessuna percentuale per la rivendita

Milan Skriniar è finito nel mirino del PSG . E i francesi, come vi abbiamo raccontato, sono disposti a mettere sul piatto molti soldi dopo che saranno chiarite le condizioni fisiche del calciatore che arriva da un infortunio rimediato in Nazionale. Definiti i tempi di recupero del difensore il club parigino potrebbe tentare l'Inter con un'offerta importante. Mentre si cercherà di capire se arriverà l'offerta attesa dal Tottenham per Bastoni .

Nelle scorse ore si è anche parlato di una percentuale che la Sampdoria, la squadra proprietaria del cartellino all'epoca in cui l'Inter ha acquistato il centrale slovacco, avrebbe conservato e incasserebbe in caso di cessione. Ma da quanto raccolto da FCINTER1908.IT questa clausola non esiste. Il club blucerchiato dunque non ha alcun diritto sulla cessione eventuale del calciatore nerazzurro.