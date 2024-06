"Per finanziare le operazioni necessarie per rendere ancora più competitiva la rosa verranno sacrificati alcuni tra i tanti giovani mandati in prestito. Tre i macro-obiettivi: il primo è la ricerca di un difensore centrale che possa raccogliere l’eredità di Acerbi, fedelissimo di Inzaghi che ripartirà a metà luglio dopo l’intervento resosi necessario per risolvere chirurgicamente i problemi di pubalgia. Al centro della difesa, con l’azzurro - 37 anni a febbraio - c’è Stefan De Vrij che di anni ne compirà sempre 33 a febbraio: quindi è necessario svecchiare il reparto trovando un elemento di qualità per un ruolo tanto delicato nell’ingranaggio. Le strade portano tutte a Torino: l’uomo dei sogni è Alessandro Buongiorno ma attenzione pure a Perr Schuurs, vecchio pallino di Piero Ausilio che già l’aveva valutato come erede di Skriniar".