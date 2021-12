Digne gradisce l’Inter: le condizioni per il colpo. Ma spunta un ostacolo

La priorità di casa Inter per il mercato di gennaio è un esterno sinistro: ecco la situazione per il francese

Come riporta La Gazzetta dello Sport, “in pole c’è Lucas Digne, sul quale c’è già stato un contatto diretto tra Inter ed Everton. Sul francese va però registrato l’inserimento del Chelsea, alla ricerca di un giocatore nel ruolo dopo l’infortunio di Chilwell. Le condizioni perché l’affare vada in porto, per il club nerazzurro, sono ormai note: prestito con diritto di riscatto, senza obbligo. Il giocatore ha espresso il gradimento alla destinazione, ma è chiaro che l’ingresso in scena dei Blues può rappresentare un ostacolo importante per Marotta e Ausilio”, si legge.