Dimarco contro la sua Inter: “Futuro in bilico. E spunta una big interessata”

Resta in bilico il futuro di Federico Dimarco. Reduce da un'ottima stagione con la maglia dell'Hellas Verona, il laterale mancino di scuola Inter potrebbe restare in Veneto anche nella prossima stagione. Il club del presidente Setti, infatti, è al lavoro per riscattarlo dai nerazzurri. I gialloblù, secondo quanto riporta calciomercato.com, starebbero provando a ottenere uno sconto rispetto ai 6,5 milioni pattuiti (più il 20% della futura rivendita). Intanto, per lui avrebbe manifestato un certo interesse anche il Napoli: