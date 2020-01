Federico Dimarco potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Sulle tracce dell’esterno, che finora ha trovato poco spazio in nerazzurro, ci sono Bologna e Verona, ma non solo. Dalla Turchia rimbalza la voce dell’interessamento del Fenerbahce per Dimarco. Secondo Ajansspor, infatti, il club turco dovrebbe presentare a breve un’offerta per il prestito del giocatore all’Inter.