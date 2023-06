In UK – United e Real piombano su Dimarco: contatti già avviati con l’Inter: le ultime

Manchester United e Real Madrid avrebbero manifestato un concreto interesse per il laterale dell'Inter, grande protagonista della stagione dei nerazzurri

Sirene inglesi (e spagnole) per Federico Dimarco. Secondo quanto riporta in Inghilterra l'Indipendent, infatti, Manchester United e Real Madrid avrebbero manifestato un concreto interesse per il laterale dell'Inter, grande protagonista della stagione dei nerazzurri, tanto da aver già avviato i contatti con il club di Viale della Liberazione.