Di Marzio: “De Paul sarebbe titolare alla Juve, al Milan o all’Inter. La valutazione…”

Il giornalista ha parlato dell'argentino che viene spesso accostato pure ai nerazzurri: il costo del cartellino però è alto

In occasione della partita tra Udinese e Lazio, Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha parlato di due giocatori delle due squadre molto appetiti sul mercato. De Paul, giocatore del club friuliano, è considerato spesso in orbita Inter . «De Paul e Milinkovic Savic sono giocatori che hanno valutazioni alte. Non si sa se i club che detengono il loro cartellino riusciranno a venderli a 35 per De Paul e 70 per Milinkovic», ha sottolineato il giornalista.

L'esperto di calciomercato, del giocatore argentino dell'Udinese ha detto: «De Paul oggi sarebbe fondamentale, non so se farebbe la differenza, ma sarebbe titolare in squadre come Inter, Milan e Juventus. Quindi penso che l'estate prossima potrebbe essere quella giusta per l'addio. Almeno per De Paul».