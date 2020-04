Di Marzio: “Inter-Griezmann, ecco la verità. Tre nomi per i nerazzurri. Lautaro? Il Barça…”

Intervistato da Sky Sports UK, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato dell’Inter tra entrate e uscite. Sotto la lente d’ingrandimento ovviamente Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona. In entrata si fa il nome di Aubameyang, ma Di Marzio dice no. Ecco le sue parole:

AUBAMEYANG – “Non ci sono al momento contatti tra Inter e Arsenal per Aubameyang. Non esiste una trattativa, anche se in futuro il giocatore potrebbe anche diventare un obiettivo dei nerazzurri“.

LAUTARO – “Potrebbe essere l’operazione più importante dell’estate, dato che non penso che giocatori come Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé lasceranno i rispettivi club nella prossima sessione di campagna acquisti. Inter e Barcellona stanno parlando riguardo le cifre e le possibili contropartite tecniche, perché il Barça è davvero interessato al giocatore. Si cerca una soluzione, anche perché dalla Catalogna non vorrebbero pagare la clausola di rescissione di 111 milioni di euro. Contropartite? Nelson Semedo, Junior Firpo e Arturo Vidal. Griezmann? No, perché ha uno stipendio troppo alto“.

SANCHEZ – “La cosa certa è che l’Inter non lo riscatterà. Tornerà al Manchester United, poi deciderà Solskjaer se dargli un’altra possibilità o meno. L’estate scorsa su di lui c’era anche la Roma, chissà che non possa tornare in corsa“.