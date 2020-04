Inter 2020-21, il primo addio già cosa fatta: “Ma al suo posto ci sarà un acquisto ‘da record'”

E’ già praticamente certo l’addio all’Inter di Alexis Sanchez, che non giocherà in nerazzurro la stagione 2020-21, dopo la sua travagliata annata a Milano in prestito dal Manchester United. Come riportato da AS Chile, infatti, da Viale della Liberazione avrebbero già fatto sapere che non riscatteranno il giocatore e che non presenteranno alcuna offerta al club inglese.

Secondo la testata, però, l’Inter avrebbe già pronto il campione da regalare ad Antonio Conte per coprire il buco in rosa lasciato dalla partenza dell’ex Arsenal. Si tratta di Dries Mertens, uomo record del Napoli, massimo marcatore della storia azzurra (in coabitazione con Hamsik) con 121 gol e in scadenza di contratto a giugno. un colpo a parametro zero per dare a Conte un attaccante di spessore internazionale.

(Fonte: AS Chile)