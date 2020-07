Inter, dimissioni Conte? Due settimane fa un segnale assolutamente contrario: “Ha deciso di…”

Si sta molto dibattendo, in queste ore, sulla possibilità effettiva che Antonio Conte si dimetta da allenatore dell’Inter al termine di questa stagione. Ebbene, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ricorda come, non più tardi di due settimane fa, l’allenatore nerazzurro si sia speso in prima persona per l’acquisto di Achraf Hakimi. Un segnale assolutamente inequivocabile di come il tecnico si senta ancora saldamente in sella anche per il futuro. Scrive il quotidiano:

“E se fosse Conte a dimettersi? Non va dimenticato che, due settimane fa, l’Inter ha chiuso l’acquisto di Hakimi, per il quale Conte si è speso in prima persona. Di sicuro, si può dire che il prossimo mercato sarà decisivo. Il tecnico chiederà di ritoccare pesantemente l’organico: un difensore centrale, due centrocampisti, un esterno sinistro e un paio di attaccanti, questa la lista della spesa oltre l’esterno destro già agganciato“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)