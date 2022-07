Post Bremer, agitazione Inter: dirigenti rassicurano la Curva sulle prospettive del club

“Impossibile nasconderlo, c’è agitazione nell’ambiente nerazzurro. E non potrebbe essere altrimenti dopo aver visto sfumare Bremer in quel modo. E se qualcuno aveva ancora dei dubbi sullo stato d'animo dei tifosi interisti, li ha sciolti lo striscione esposto ieri dalla Curva Nord sotto la sede di viale Liberazione. «Patti chiari, amicizia lunga... Skriniar non si tocca», era il messaggio. Un messaggio destinato innanzitutto alla proprietà, quindi a Steven Zhang e a Suning. Anche perché in mattinata c’è stato pure un breve incontro tra i rappresentanti degli ultras e la dirigenza al completo, con l’eccezione del presidente, dato fuori città. E il clima del colloquio è stato assolutamente cordiale. I tifosi, ovviamente, hanno ribadito la richiesta di trattenere lo slovacco, ma soprattutto volevano avere rassicurazioni sulle prospettive della squadra. E, in questo senso, Marotta&C. li hanno tranquillizzati”, si legge.