L’Inter prova a chiudere per Doig: “Si tratta per giugno, le cifre. E arriva subito se…”

Marco Macca

L'Inter è pronta a mettere le mani su Josh Doig, laterale scozzese che tanto bene sta facendo in questo campionato con la maglia dell'Hellas Verona. Secondo quanto riporta L'Arena, infatti, i nerazzurri nei prossimi giorni intensificheranno i contatti con il club gialloblù per provare a bloccare il calciatore in vista di giugno. Si legge:

"Josh Doig non si tocca. La salvezza deve passare anche dai muscoli roventi di questo giovane Highlander. Ma le grandi bussano alla porta per l’esterno scozzese che già a fine campionato potrebbe essere destinato a cambiare casacca. Con l’Inter si tratta sulla base d’asta di otto milioni. Da lì parte tutto. Doig, però, potrebbe vestire il nerazzurro solo a campionato finito. L’impressione, tra le parti, è che si cerchi di trovare una soluzione adesso, senza pensare troppo a come finirà la stagione e quale sarà la categoria dell’Hellas a giugno (...).

Cessione subito? — Doig è legato al Verona fino al 2026. Il valore di mercato si attesta sui sei milioni. L’Hellas parte da un milione in più nel valutare il suo cartellino. I giorni del mercato serviranno per trattare - senza ansie - con l’Inter ed eventuali nuovi interlocutori. Per una cessione immediata a titolo definitivo, la società nerazzurra dovrebbe arrivare a proporre un’offerta irrinunciabile. Non meno di dieci milioni. Ma a oggi siamo lontani da questa ipotesi".

(Fonte: L'Arena)