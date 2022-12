Movimenti importanti a giugno: “Dumfries via, l’Inter in entrata proverà un colpo in A”

Si preannunciano movimenti di mercato piuttosto importanti a giugno in casa Inter . Se Denzel Dumfries è sempre più oggetto dei desideri delle grandi di Premier League, secondo Niccolò Ceccarini i nerazzurri sono molto attenti su Scalvini in vista della sessione estiva:

"I movimenti più importanti ci saranno a giugno quando anche il futuro di Dumfries sarà più chiaro. Il Chelsea resta in pole position ma non è il solo in Premier League, visto che anche il Manchester United sta iniziando a sondare il terreno. L'Inter è sempre molto attenta su Scalvini in vista della prossima estate ma sicuramente dovrà fare i conti con altri club di primissima fascia. Si perché sul centrale dell'Atalanta ci sono anche Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City".