Inter, dopo il confronto il rinnovo di Conte? Se arrivasse un ‘sì’, Antonio pronto a firmare

Il rinnovo di contratto di Conte è un'opzione concreta, dopo il confronto con il presidente dell'Inter, Steven Zhang

"Solo una volta smarcati questi punti, potrà diventare di attualità un eventuale rinnovo. Il discorso dovrà partire da una domanda: l’iniziale progetto triennale è da considerare concluso con una stagione d’anticipo? In caso di risposta affermativa, sarebbe naturale aprirne un altro con conseguente prolungamento di contratto per il tecnico. E anche della dirigenza, evidentemente. Solo che pure tra i vertici nerazzurri le valutazioni sono in corso. E nulla, oggi, si può dare per scontato".