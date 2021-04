Inter, ecco 270 mln: LionRock saluta, le posizioni di Bain e Oaktree. Il nuovo socio…

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro societario dell'Inter dall'edizione odierna de Il Sole 24 Ore

Marco Macca

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro societario dell'Inter dall'edizione odierna de Il Sole 24 Ore. Secondo quanto riporta il quotidiano, infatti, sarebbe ormai a un passo l'accordo tra Suning e Bain Capital per un finanziamento da 270 milioni di euro per il club nerazzurro. Un maxi prestito che comporterebbe anche un riassetto societario e che apre nuovi scenari per il domani del club:

Maxi-prestito

"... Un maxi-prestito per il club in vista delle scadenze finanziarie: cifra che, secondo le indiscrezioni, potrebbe salire a 270 milioni dalle iniziali attese a quota 200-250 milioni. In trattativa sarebbe il gruppo finanziario americano Bain Capital Credit. Ma ancora in lizza, in alternativa a Bain, sarebbe Oaktree e Fortress: ma mentre Bain e Fortress sarebbe disposti a un finanziamento più tondo (attorno ai 250 milioni), Oaktree punterebbe a un prestito di minore entità (150 milioni) con un coinvolgimento nel rifinanziamento del bond dell'Inter".

Il Sole 24 Ore, poi, aggiunge: "L'architettura prevede che il prestito venga concesso alla holding lussemburghese di Suning, cioè Great Horizon Sarl, che a fronte del prestito darebbe in pegno le azioni dell'Inter. Poi Great Horizon farebbe confluire all'Inter le risorse tramite aumento di capitale. All'interno dell'operazione verrebbe liquidato anche il socio di minoranza, LionRock Capital. La sua uscita è stata valutata 166 milioni (...). Suning andre al 100% dell'Inter con la possibilità, in una seconda fase, di cedere una minoranza al nuovo investitore USA, che in una prima fase sarà solo finanziatore (...). L'operazione si basa sulla capacità di Suning di rimborsare sia a scadenza il debito sia di pagare gli interessi. In caso contrario i creditori potrebbero escutere il pegno".

(Fonte: Il Sole 24 Ore)