Tutti i pilastri dell'Inter della seconda stella rimarranno: Inzaghi può esultare. Non ci saranno cessioni importanti, persino Dumfries, che sembrava il primo dei partenti, sta per firmare il rinnovo e rimarrà in nerazzurro. In più si sono già aggiunti due rinforzi come Zielinski e Taremi.

"L’Inter non intende smobilitare dopo una annata consegnata alla storia per il ventesimo campionato in bacheca ma anche per il cambio al timone della proprietà, da Suning a Oaktree. E così, quando si guarderà allo specchio per sistemare gli ultimi dettagli prima di inaugurare la nuova stagione, l’Inter si scoprirà felicemente uguale a sé stessa. Siamo lontani dal post scudetto 2021, quando a salutare erano stati due pilastri tricolore grossi così come Hakimi e Lukaku", sottolinea La Gazzetta dello Sport.