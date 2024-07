Marotta: “Calhanoglu? Nessuna richiesta all’Inter. Ha grande senso di appartenenza”

In zona mista al Gran Galà del calciomercato 2024/25, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato così di Hakan Calhanoglu

In zona mista al Gran Galà del calciomercato 2024/25, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato così di Hakan Calhanoglu. "Bayern su Calhanoglu? A noi non è pervenuta nessuna richiesta. Ben vengano le sue parole, non fa altro che rafforzare un grande senso di appartenenza e noi ne siamo molto orgogliosi", ha dichiarato.