Inter, in fascia il ‘doppio’ rinforzo può arrivare dalla A: “Torna a gennaio da un ko”

L'Inter continua a guardare al futuro e ai giocatori che maggiormente si stanno mettendo in evidenza in questo campionato di Serie A. Fra loro c'è anche Mazzocchi della Salernitana, che di recente ha rimediato un infortunio con l'Italia di Mancini. Tornerà in campo a gennaio, ma nel frattempo le voci sul suo futuro si moltiplicano. I nerazzurri sono in prima fila con Roma e Napoli. Anche perché Mazzocchi può giocare su entrambe le fasce. Un 'doppio' rinforzo a costi contenuti:

"Di qui il post di Mazzocchi, che aggiunge: «Sfrutterò ogni ora di ogni giornata di questa sosta per tornare in campo. “Farò presto”, l’antidoto è sempre il veleno!», ovvero il fuoco dentro, la voglia di tornare. L’azzurro rassicura i tifosi della Salernitana, ma indirettamente anche i club che lo seguono. Non è un mistero che Inter, Roma e Napoli abbiano manifestato un interesse per il calciatore, che oggi vale, dopo le due convocazioni in Nazionale e l’ottimo campionato fin qui disputato a sinistra e a destra, decisamente più di quanto la Salernitana chiese in estate al Monza, ovvero 5 milioni. L’ex Venezia punta a rientrare per la gara col Milan del 4 gennaio (...). E proprio lui potrebbe diventare l’uomo mercato della Salernitana, che farà di tutto per trattenerlo, forte anche di un contratto fino al 2026".