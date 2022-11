Inter, incontro Ausilio-Gomez: “Filo diretto con Red Bull per anticipare tutti e bloccare…”

"Metti un caffè con Mario Gomez, indimenticata stella di Bayern Monaco e Fiorentina, oggi dt del gruppo Red Bull. Piero Ausilio, ds dell’Inter, lo ha preso nell’hotel che ospitava il Salisburgo nei giorni in cui gli austriaci erano a Milano per affrontare il Milan in Champions. Difficile credere che il motivo della visita fosse solo per l’amichevole del 7 dicembre a Malta, anche perché poche squadre in Europa possono vantare i talenti che hanno a libro paga i campioni d’Austria. E Ausilio, incontrando Gomez, ha voluto mettere le basi su una futura possibile collaborazione tra i due club con l’idea di provare ad anticipare la concorrenza europea su prospetti che possano diventare crack mondiali andando a bloccarli, a prezzi ancora sostenibili per i nostri club. All’Inter hanno capito che questa è la strada da percorrere, da qui l’idea di aprire un filo diretto col mondo Red Bull".