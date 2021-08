Serie A, DAZN o Sky? Ecco dove vedere tutte le partite del weekend

Ecco, nel dettaglio, dove vedere le restanti partite del weekend, a cominciare dai posticipi Fiorentina-Torino e Juventus-Empoli

Marco Macca

Come noto, per questa stagione e per i prossimi tre anni DAZN avrà tutte le partite della Serie A, con Sky in possesso di tre gare in co-esclusiva. Ecco, nel dettaglio, dove saranno dunque visibili le restanti gare del weekend:

Alle 20.45 le altre due partite: Juventus-Empoli (Dazn) e Fiorentina-Torino (in streaming su Dazn, Sky Go e NOW - in diretta tv su Sky Sport Uno canale 201, Sky Sport canale 251, Sky Sport 4K canale 213 e Sky Sport Calcio canale 202).

Domenica 29 agosto

Domenica 29 agosto sarà la volta alle 18.30 di Genoa-Napoli (Dazn) e Sassuolo-Sampdoria (in streaming su Dazn, Sky Go e NOW - in diretta tv su Sky Sport canale 251 e Sky Sport Calcio canale 202). Alle 20.45, Milan-Cagliari (Dazn) e Salernitana-Roma (Dazn).

