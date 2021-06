Inter, bloccato Raspadori: patto solido Marotta-Carnevali. Decisivo il fattore…

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l'Inter ha stretto un patto col Sassuolo per Raspadori: sarà il sostituto di Lautaro

La missione affidata da Suning all'amministratore delegato Beppe Marotta e al direttore sportivo Piero Ausilio è quella di vendere Hakimi e Lautaro entro il 30 giugno. Secondo il Tuttosport, solo vendendo entrambi potranno essere rispettati i patti presi con Oaktree. L'Inter punta all'asta per entrambi, con PSG-Chelsea per il marocchino e Barcellona-Atletico Madrid per il 'Toro'.