GdS – Inter, Thuram giocatore interessante. Ma per la Champions serve altro

Tra i tanti nomi accostati all'Inter c'è anche quello di Marcus Thuram. La Gazzetta dello Sport, tuttavia, non pensa che l'attaccante del Borussia Monchengladbach possa essere l'elemento giusto per rinforzare la rosa nerazzurra: "Marcus Thuram, nel mirino dell'Inter, è un giocatore interessante, giovane e dal miglioramento costante. Ma per sostenere il doppio impegno campionato-Champions all'Inter serve qualcosa in più. Esperienza, abitudine al confronto internazionale, maturità per un livello diverso dai tornei di casa. Il figlio di Lilian ha otto presenze in Champions League: va fatto crescere anche sotto quel profilo. Simone Inzaghi si trova davanti a un lavoro impegnativo per ricostruire l'attacco dopo la partenza di Romelu Lukaku. Edin Dzeko può offrire un tipo di soluzioni, Thuram un altro. Nell'ultima Champions il francese affrontò l'Inter con il Borussia Moenc. I tifosi lo ricordano per il rigore che si procurò a San Siro (dribbling su Vidal) e per aver lanciato in gol Plea nel ritorno. Thuram è la seconda scelta dopo Joaquin Correa, più che altro una scelta diversa. Sarebbe un'altra scommessa di questa lunga estate interista".