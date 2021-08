TS – Inter, Dumfries firma per quattro anni. A Milano arriva un altro ‘capitano’

Ieri, in casa Inter, è stato il giorno di Denzel Dumfries, erede di Achraf Hakimi sulla fascia destra nerazzurra

"Firmerà firmato un contratto quadriennale da 2,5 milioni a stagione, non ancora ufficiale perché l’olandese non ha ancora completato l’iter per ottenere l’idoneità sportiva al Coni (lo farà oggi). Per questo motivo Dumfries non è ancora andato ad Appiano Gentile e non giocherà in amichevole a Monza con la Dynamo Kiev. In attesa di vedere le sue prime volate sulla fascia destra, dove avrà l’ingrato compito di non far rimpiangere il fenomenale Hakimi, dirigenti e staff tecnico nerazzurro si rallegrano per l’arrivo di un altro “capitano” nella rosa nerazzurra. Dumfries aveva la fascia del Psv al braccio. Sinonimo di personalità".