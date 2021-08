Inter, in giornata l’ufficialità di Dumfries. “Necessaria seconda tranche di visite”

L'Inter ha perfezionato gli acquisti di Dzeko e Dumfries ma l'ufficialità di entrambi si fa attendere per diverse questioni irrisolt

L'Inter ha perfezionato gli acquisti di Dzeko e Dumfries ma l'ufficialità di entrambi si fa attendere per diverse questioni irrisolte: già detto del caso Dzeko, per l'olandese, invece, sono necessarie altre visite, come riporta La Gazzetta dello Sport. "L’inserimento dell’olandese nel mondo interista ha bisogno di qualche altro passaggio intermedio, a partire da una normale seconda tranche di visite mediche per un giocatore che arriva da un campionato straniero: si sottoporrà stamattina dopo il primo assaggio di ieri. A quel punto, con la risoluzione delle ultime pendenze amministrative, dovrebbe arrivare l’annuncio seguito dalle prime parole ai canali del club. Poi ci sarà tempo e spazio per provare finalmente i campi della Pinetina con un allenamento vero, prima di raggiungere la Brianza", conferma il quotidiano.