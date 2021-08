Pedullà – Inter, Dumfries aspetta: “Da non escludere doppio colpo con Nandez”

"I soldi in arrivo dalla cessione di Lukaku possono permettere all’Inter di fare ragionamenti diversi". È questo il pensiero di Alfredo Pedullà

"I soldi in arrivo dalla cessione di Lukaku possono permettere all’Inter di fare ragionamenti diversi". È questo il pensiero di Alfredo Pedullà che, sul suo sito, riporta aggiornamenti su Dumfries e Nandez. Con la partenza del belga, l'Inter potrebbe decidere di chiudere, oltre agli attaccanti, altri due colpi: "Dall’Olanda continuano a dare Dumfries separato in casa PSV, per l’Inter ci potrebbe essere la possibilità di investire. E Dumfries aspetta. Ma senza mollare Nandez che si è promesso ai nerazzurri e ancora aspetta. Il doppio colpo con Lukaku al Chelsea non sarebbe eresia".