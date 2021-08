Inter, è Dumfries l’obiettivo a destra. Partito Lukaku, sarà assalto all’olandese

Con la cessione dell'attaccante belga, l'Inter potrà regalare a Inzaghi l'esterno destro che aspetta da tempo

Con la partenza di Lukaku l'Inter si dovrà dare da fare per sistemare l'attacco, ma Inzaghi aspetta un rinforzo anche per la corsia di destra. Nandez , che sembrava molto vicino, si allontana e ora l'obiettivo dei nerazzurri sembra essere un altro.

"Il Chelsea vorrebbe inserire Davide Zappacosta (25 presenze con 4 gol e 2 assist nell'ultimo campionato con il Genoa) come contropartita tecnica all'interno dell'affare Lukaku, una soluzione che però non convince il club nerazzurro che vorrebbe 120/130 milioni di euro cash da reinvestire poi anche per l'esterno destro. Il nome in cima alla lista dei desideri dei dirigenti nerazzurri è quello di Denzel Dumfries, 25enne del Psv Eindhoven che si è messo in mostra con la maglia della nazionale olandese a Euro 2020 con 2 gol in 4 presenze", sottolinea Sky Sport.