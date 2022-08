Dumfries-Casadei, il Chelsea prova il doppio colpo: la posizione dell’Inter

L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione in casa Inter, con Zhang ad Appiano che ha parlato con la dirigenza anche di mercato. Si attendono novità dal fronte Skriniar ma il PSG non ha ancora rilanciato e i nerazzurri potrebbero in ogni caso continuare a fare muro: "Attenzione a Dumfries. E’ lui l’altro big attualmente corteggiato - c’è il solito Chelsea - e l’Inter lo valuta fra i 40 e i 50 milioni. Il club inglese sta trattando con i nerazzurri anche il giovane Casadei (rifiutata la prima offerta da 8 milioni) e se dovesse arrivare una proposta complessiva da 45-50 milioni, chissà che l'Inter non dica di sì al pacchetto Dumfries-Casadei. Così i conti sarebbero a posto, Skriniar resterebbe (rinnovando) e ci sarebbero anche i fondi da investire per gli ultimi rinforzi", commenta Tuttosport.