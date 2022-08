Dumfries, altro assalto Chelsea giovedì. Ma la prima offerta è bassissima: le cifre

Il Chelsea non molla la presa su Denzel Dumfries . Secondo Repubblica, i Blues torneranno presto alla carica per l'esterno olandese.

"Il blitz del Chelsea per l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries non ha dato l'esito sperato. L'offerta di 25 milioni di euro è stata respinta dalla società nerazzurra, che per lasciar partire il calciatore chiede 35 milioni. I londinesi, però, nei prossimi giorni - un altro contatto è previsto per la giornata di giovedì - cercheranno di convincere l'Inter a vedere il calciatore", scrive Repubblica.