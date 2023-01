Inter, pochi dubbi per Inzaghi. Lukaku a disposizione, partirà in panchina. Brozovic…

"I nerazzurri sono partiti al completo per l’Arabia, ma Brozovic sarebbe già tanto vederlo in panchina, mentre lo stesso Lukaku procede con cautela dopo l’infiammazione al ginocchio: il belga non sarà titolare, ma dovrebbe essere a disposizione. Anche se a Monza ha dimostrato che il suo motore non è facile da accendere a gara in corso", si legge sul Corriere della Sera.

"Quel che contava per Inzaghi in vista del primo derby in tre settimane (il prossimo il 5 febbraio) era soprattutto non perdere pezzi a centrocampo, perché senza Calhanoglu e Barella la sua Inter ha faticato ad alzare il ritmo e ad aumentare la pericolosità anche con il Parma. Il turco ha fatto il warm up con il Verona, Barella è entrato nella ripresa: saranno al loro posto mercoledì, con Darmian sempre un giro avanti sulla versione post Mondiale di Dumfries. Altri dubbi non ce ne sono. A parte quelli sull’Inter, s’intende. Ingenerosi forse, ma quasi necessari alla squadra di Inzaghi per restare sul pezzo", aggiunge il Corriere.