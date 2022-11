Dumfries big sacrificato: “Con l’incasso l’Inter sta pensando di piazzare questo colpo pesante”

Alcuni indizi lasciano pensare che possa essere Denzel Dumfries il prossimo big sacrificato in casa Inter . Con Skriniar vicino al rinnovo e l'interesse già manifestato di Manchester United e Chelsea, infatti, l'olandese potrebbe anche lasciare i nerazzurri per circa 60 milioni di euro. Con l'incasso, scrive la Gazzetta dello Sport, l'Inter starebbe pensando di piazzare il colpo Scalvini:

"L’Inter valuta il suo esterno 60 milioni, non un euro in meno: chi fosse interessato, conosce già la base per sedersi al tavolo della trattativa. E quindi soltanto in quel caso l’Inter potrebbe a quel punto provare ad affondare un colpo pesante, per cui è già stato individuato il profilo: Giorgio Scalvini è il prescelto, per età, qualità, personalità e margini di miglioramento. Il jolly difensivo dell’Atalanta piace a tutti, dalla dirigenza allo staff tecnico".