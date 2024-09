"Scongiurata quindi la possibilità che l’ex Psv potesse lasciare Milano da free agent, non verrà inoltre inserita alcuna clausola rescissoria nel nuovo accordo. Si chiude così una telenovela durata più di un anno e mezzo, con l’Inter che può esultare per aver chiuso la negoziazione alle condizioni stabilite e proposte in tempi non sospetti all’entourage del calciatore, con gli agenti di Dumfries che invece avevano inizialmente richiesto uno stipendio da 5 milioni più bonus".