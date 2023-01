Inter, Dumfries via a gennaio? “Non sarebbe una sorpresa, il nome del sostituto”

Un nome su tutti in cima alla lista dei dirigenti di casa Inter per il dopo Denzel Dumfries: ecco lo scenario per Gazzetta

Alessandro Cosattini

Un nome su tutti in cima alla lista dei dirigenti di casa Inter per il dopo Denzel Dumfries. E attenzione perché - sottolinea oggi gazzetta.it - la cessione può arrivare già nel mercato invernale. Sembrava destinata alla prossima estate, ma il Chelsea vuole provarci subito. “Considerando i vincoli imposti dal bilancio, è difficile immaginare che l’Inter possa compiere un investimento durante la sessione invernale, ma non è uno scenario del tutto da escludere. Tutto si lega alla cessione di Denzel Dumfries, su cui da tempo è forte l’interesse del Chelsea.

Un’operazione che inizialmente sembrava da discutere direttamente al termine della stagione e che invece potrebbe essere intrapresa già nelle prossime settimane. I Blues infatti devono fare i conti con l’ennesimo infortunio di Reece James, che sarà indisponibile almeno fino alla fine del mese. A questo punto, non ci sarebbe da sorprendersi se il tentativo di acquistare Dumfries fosse anticipato. Con la cessione dell’olandese, i nerazzurri dovrebbero intervenire per colmare il vuoto a destra e il nome adatto è quello di Tajon Buchanan, esterno classe 1999 di proprietà del Bruges dalle spiccate attitudini offensive. Gran passo e ottime capacità nell'uno contro uno, si è messo in mostra con il Canada ai Mondiali dove ha chiuso al sesto posto per dribbling riusciti”, si legge sul sito della rosea.