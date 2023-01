Lukaku-Inter, GdS: “Tutti sanno che verrà impostato il prestito-bis: i dettagli”

Si sbilancia oggi La Gazzetta dello Sport sul futuro di Romelu Lukaku. Parole forti quelle del quotidiano su Big Rom, in prestito all’Inter fino al 30 giugno 2023. Ecco lo scenario in vista della prossima estate, quando il belga è atteso a Londra. A meno che le parti non trovino un accordo prima del termine della stagione per la permanenza di Lukaku all’Inter.