"Di prolungamento, infatti, i nerazzurri e l’esterno olandese in scadenza tra un anno discutono fin dallo scorso inverno, quando le richieste di Denzel sembravano troppo distanti dall’offerta interista per poter pensare a una fumata bianca. Le riflessioni di questi mesi, però, hanno fatto cambiare idea al laterale destro che da sabato è tornato a lavorare alla Pinetina insieme a De Vrij, l’altro olandese semifinalista all’Europeo. L’intesa si troverà a breve e Dumfries e l’Inter proseguiranno insieme per altri quattro anni. Quello dell’ex Psv, sbarcato a Milano nel 2021-22 e punto fermo di Inzaghi sulla fascia destra (132 presenze e 11 reti in nerazzurro), è l’ultimo rinnovo da completare per il club di viale della Liberazione: l’altro, quello di Lautaro Martinez, è di fatto già chiuso e si aspetta solo l’ufficialità. L’argentino firmerà fino al 2029: in busta paga un aumento da 6 a 9 milioni a stagione più bonus", riporta Gazzetta.