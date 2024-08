Inter, incontro con l’agente di Dumfries: i dettagli. Ora il rinnovo è più vicino

Il rinnovo dell'esterno olandese era in stand-by da diversi mesi quando in un primo momento rifiutò la proposta dell'Inter che aveva offerto circa 4 milioni di euro a stagione. Adesso Dumfries sembra aver cambiato idea e presto metterà la sua firma sul contratto, per la gioia soprattutto di Simone Inzaghi, grande estimatore dell'olandese.