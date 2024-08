Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giorgio Magnocavallo, ex calciatore, ha parlato così del mercato dell'Atalanta verso la prossima stagione: "Sono convinto che se l'Atalanta vincesse la Supercoppa, non venderebbe nessuno. Perché i tifosi ci rimarrebbero male. A parte l'Inter poi, quest'anno l'Atalanta è la seconda squadra più forte e si può sognare. Le altre non le vedo così forti come Inter e Atalanta. Sono tutte sperimentali, potrebbero fare bene come male. Sulla carta rimangono più forti quelle due".