Due big su Dumfries, la posizione dell’Inter. “Tre nomi cerchiati oltre a Bellanova”

Denzel Dumfries è stato protagonista di un'ottima stagione con la maglia dell'Inter: due big d'Europa ci provano

Come riportato da Calciomercato.com, Bayern Monaco e Manchester United sono sulle tracce dell'ex difensore del PSV. "Finora non sono arrivate offerte all'Inter, che però sarebbe pronta a prenderle in considerazione per evitare la cessione di un altro titolare come ad esempio Bastoni", spiega calciomercato.com.