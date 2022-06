Bellanova, l’Inter ha trovato la contropartita giusta. “Mossa studiata da Ausilio”

Raoul Bellanova è sempre più vicino all'Inter: l'Inter, secondo Tuttosport, avrebbe trovato la contropartita giusta per convincere il Cagliari

"È Cesare Casadei la chiave per arrivare a Raoul Bellanova. L’Inter infatti presterà il centrocampista, gioiello della Primavera campione d’Italia (17 gol nell’ultima stagione), al Cagliari proprio per ottenere il lasciapassare sull’esterno, fresco di riscatto dal Bordeaux". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla trattativa, in fase avanzata, che dovrebbe portare l'esterno classe 2000 del Cagliari in nerazzurro.