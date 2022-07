SM – Dumfries e Skriniar restano? La posizione dell’Inter. Novità su Milenkovic

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'Inter punta a trattenere sia Dumfries che Skriniar. Una scelta tecnica ben precisa quella di Marotta, Ausilio e Inzaghi tanto che ci si aspetta, poi, il rinnovo di contratto del difensore slovacco. Skriniar e Dumfries, dunque, restanoa meno di offerte indecenti. Il PSG, che ha ufficializzato Mukiele ed è in trattativa con il Chelsea per vendere Kimpembé, potrebbe trovare così un tesoretto da investire per Skriniar ma non vuole sborsare 70 mln per l'ex Sampdoria.