Inter, la mossa per evitare gli addii di Skriniar e Dumfries

Milan Skriniar e Denzel Dumfries. Sono questi i due titolari più a rischio in casa Inter. I nerazzurri, soprattutto in dirigenza, vorrebbero evitare addii pesanti ma in caso di offerte monstre, difficilmente potrebbero opporsi a partenze dolorose.

L'unico modo per evitare che un titolare lasci la Pinetina è tenere molto alto prezzo, scoraggiando eventuali offerte milionarie. E così sta facendo l'Inter, sia per Skriniar che per Dumfries. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, per Skriniar ora servono 70 milioni senza bonus mentre per Dumfries il prezzo è fissato a 50 milioni di euro.