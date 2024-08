A due settimane dalla fine del mercato, la Juve deve risolvere la questione Federico Chiesa . La nuova decisione del club bianconero di fare allenare il giocatore insieme agli esuberi, potrebbe accelerare la situazione. Su Chiesa rimane molto vigile la Roma. "L’attaccante ha trascorso diverse ore al telefono, per tutta l’estate, con De Rossi. Il tecnico lo vuole alla Roma, anche se non ha preso benissimo i dubbi mostrati dal calciatore un mese fa".

"Chiesa in quel momento voleva capire quali possibilità si potessero aprire per lui, sperando soprattutto in una collocazione per giocare la Champions League: insomma, non ha mai rifiutato la proposta della Roma, ma solo preso tempo. La Roma - si concretizzasse la partenza di Dybala verso l’Arabia Saudita, potrebbe essere di nuovo la prima soluzione per il calciatore".