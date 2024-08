Intervistato dal Giornale, Arrigo Sacchi ha parlato della crisi del calcio italiano ingigantita dal fallimentare Europeo della nazionale guidata da Luciano Spalletti. "Il tema è complesso e non ha radici esclusivamente sportive. Ce ne sono anche di natura politica. Nel 2010 ricoprivo in federazione l’incarico di responsabile delle nazionali del settore giovanili: chiese di incontrarmi una delegazione della federazione inglese per conoscere l’esperienza italiana. Completarono il tour parlando con tecnici di altri paesi europei. Avete avuto notizia di uno studio italiano dedicato a quel che succede in Spagna o in Germania e in Francia dove sono fioriti molti centri tecnici? Nessuna. Siamo rimasti fermi, probabilmente illusi dal trionfo 2021 dell’europeo, un po’ come succede al Paese".