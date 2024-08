Altro capitolo del braccio di ferro tre la Juventus e Federico Chiesa. Il club bianconero ha preso la drastica decisione di fare allenare il giocatore non più con la prima squadra, ma con i giocatori considerati in uscita. La dirigenza bianconera ha poco tempo per risolvere un problema che potrebbe diventare enorme. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025 e c'è il forte rischio di perderlo a zero.