TycSports – Dybala, Roma offre 3 anni ma lui aspetta l’Inter: i tempi della scelta

Il calciatore argentino ha un'offerta dal club giallorosso ma il suo desiderio è quello di giocare in Champions nella prossima stagione

Il futuro di Paulo Dybala è ancora una questione aperta. Dall'Argentina, Tycsport, parla del calciatore che ha lasciato la Juve a fine stagione. Come noto piace anche alla Roma e il club giallorosso, stando a quanto arriva dal suo Paese, gli avrebbe proposto un contratto di tre anni. Ma il giocatore non ha fretta di chiudere e definire la questione futura ed è per questo che starebbe attendendo la proposta formale dell'Inter, altro club interessato a lui da tempo.