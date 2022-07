Repubblica – Napoli e Roma su Dybala, ma lui aspetta sempre l’Inter: la situazione

Il futuro di Paulo Dybala. La Repubblica fa il punto sulla Joya e in particolare sulle squadre interessate ad ingaggiarlo a parametro zero

Il futuro di Paulo Dybala . La Repubblica fa il punto sulla Joya e in particolare sulle tre squadre interessate ad ingaggiarlo a parametro zero in Serie A. Ecco quanto evidenziato dall’edizione online del quotidiano.

“Anche il Napoli in corsa per Paulo Dybala. L’argentino aspetta sempre l’Inter, ma nell’ultimo contatto con Beppe Marotta ha fatto capire all'ad nerazzurro di non essere più disposto ad attendere: in questo momento con Alexis Sanchez ed Edin Dzeko in rosa l’argentino è sempre più lontano. La Roma resta la favorita, occhio però al Napoli: dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea, Aurelio De Laurentiis studia il grande colpo. Per Dybala sono pronti 5 anni di contatto a 6 milioni di euro a stagione”, si legge.