Cds – Dybala, Inter fuori gioco: non è nei piani di Inzaghi. Dzeko, saltato uno scambio

Paulo Dybala si allontana dall'Inter. L'attaccante argentino non è una priorità di Simone Inzaghi, a cui serve un difensore in tempi brevi

Paulo Dybala si allontana ogni giorno dall'Inter. L'attaccante argentino, infatti, non sembra essere una priorità di Simone Inzaghi, che ha chiesto a gran voce rinforzi per quanto riguarda il pacchetto arretrato.

"L’Inter, su Dybala, sembra ormai fuori gioco. Non cerca altri attaccanti, come ha ribadito Inzaghi martedì scorso. Il tecnico ha detto di essere contento degli attaccanti che ha a disposizione e l’unica condizione per la quale si potrebbe riaprire il discorso con Dybala dipende dalla Juve: se prende Dzeko fa un favore all’Inter, ma Edin non sembra avere molta voglia di spostarsi, si è presentato puntualissimo in ritiro, il tentativo fatto dal suo procuratore di mettere in piedi lo scambio Dzeko-Cuadrado è andato a vuoto.