Agnelli: “A Dybala fatta offerta che lo porterebbe tra i primi 20 in Europa. Aspettiamo…”

Dybala è tornato al gol nell’ultima partita della Juve in campionato, quella contro il Genoa. Ha parlato in queste ore anche del suo contratto: «Se ne parla tanto, c’è tanta gente che parla, il mio procuratore è stato a Torino tanto tempo. Mi dispiace che si parli di soldi e di cifre, sono cose inventate. Parlare di cifre nella situazione attuale mette le persone contro di me. Cerco di dire sempre la verità ed è la cosa più logica. Il futuro? Io amo la Juventus. L’ho sempre detto. Ho un bel rapporto con i tifosi e devono stare tranquilli. Sono molto leale e la gente lo sa», ha detto.

Alla premiazione per il Golden Boy sul palco è salito il presidente della Juve per ritirare il premio come miglior presidente di un club europeo, Andrea Agnelli , che a proposito del giocatore e delle sue parole ha sottolineato: «Ha avuto un momento difficile dopo aver contratto il covid19, ha avuto una lenta ripresa da questo punto di vista. Ho letto con piacere del suo amore per la Juve, è un amore ricambiato. Vediamo in lui il prossimo capitano della Juve, oggi spesso indossa la fascia. Su di lui voglio dire che mi risulta abbia ricevuto un’offerta di rinnovo che lo pone tra i primi venti giocatori in Europa a livello di retribuzione. È un’ottima base e Paulo lo sa. È un amore ricambiato, sia a livello sentimentale sia a livello di riconoscenza. Sa di avere un’offerta e noi stiamo aspettando serenamente una sua risposta. Ma speriamo sempre che le risposte arrivino dal campo per arrivare nei primi cinque, ora lui non è tra i primi cinque e lo sa. Noi dobbiamo supportarlo per arrivare tra i primi cinque».

(Fonte: SS24)