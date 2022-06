Sky – Dybala, l’Inter lo corteggia. Futuro? C’è una data da cerchiare in rosso

Ancora un paio di settimane o poco più, prima di chiarire la situazione e avere delle novità su quello che sarà il futuro di Dybala

Ancora un paio di settimane o poco più, prima di chiarire la situazione e avere delle informazioni in più su quello che sarà il futuro di Paulo Dybala . Come riporta Sky Sport, il giocatore, una volta terminati gli impegni con la Nazionale argentina, volerà a Miami, dove raggiungerà la compagna e dove parteciperà a un'amichevole di beneficienza voluta da Roberto Carlos.

Il soggiorno nella città statunitense di Dybala continuerà anche nei giorni successivi, visto che l'argentino continuerà a lavorare con un preparatore atletico personale, che lo aiuterà a mantenersi in forma. La Joya non ha fretta, e potrebbe firmare per una nuova squadra anche ai primi di luglio. In ogni caso, chiude Sky, un punto della situazione potrebbe essere fatto, in compagnia del suo entourage, intorno al 20 giugno. In quei giorni, Dybala esaminerà le offerte pervenute e, probabilmente, prenderà una decisione definitiva.