Mercato, top XI svincolati: 4-2-3-1 da paura. Inter, puoi fare un tentativo per questa punta

Il mercato è solo all'inizio, ma per i calciatori in scadenza di contratto è già tempo di sondare le varie piste, per trovare una squadra in vista della prossima stagione. Sky Sport ha stilato la sua formazione migliore dei calciatori che dal prossimo 1 luglio saranno liberi di accasarsi a parametro zero. C'è ovviamente anche Dybala, vicino a vestire la maglia dell'Inter, ma non solo.